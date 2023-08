Vrača se redna letalska povezava z milanskim letališčem Linate

Ronško letališče bo s 1. septembrom spet redno povezano z milanskim letališčem Linate. Zato bo poskrbela družba ITA Airways, ki bo med tednom vzpostavila dvakrat dnevno povezavo med letališčem Trieste Airport in letališčem Linate. Iz Ronk bo letalo od ponedeljka do petka vzletelo ob 7.30 in ob 13.00, povratna leta iz Milana pa bosta ob 11.15 ter ob 20.05. Ob sobotah bo letalo iz Ronk vzletelo ob 8. uri, ob nedeljah pa iz milanskega letališča Linate ob 20.05.

Vest je sporočil predsednik FJK Massimiliano Fedriga, ki je med drugim povedal, da bo najvišja cena vozovnic za prebivalce FJK 55 evrov v primeru, da jih bodo nabavili vsaj 10 dni pred dnevom letenja, in največ 125 evrov v ostalih primerih. Za študente pod 27. letom in starejše od 65 let, ki potujejo zaradi zdravstvenih razlogov, bo najvišja cena 49 evrov ne glede na datum nabave vozovnice. Fedriga je še izpostavil, da gre za strateško povezavo, saj je z milanskega letališča Linate do mestnega središča Milana z novo podzemno železnico potrebnih le 12 minut.