Vračajo se sončno vreme in prijetne poletne temperature

Višinska dolina s hladnejšim in nestanovitnim zrakom počasi zapušča naše kraje. Za njo se bo že ponoči začel krepiti anticiklon s stanovitnim in spet toplejšim subtropskim zrakom, ki nam bo zagotovil več dni s prevladujočim sončnim in toplejšim vremenom. Vračajo se prijetne poletne temperature, v prihodnjem tednu pa bo, kot kaže, mestoma in občasno kar vroče.

Od jutri do vključno nedelje bo v FJK prevladovalo sončno vreme in bo iz dneva v dan topleje. Nekaj več spremenljivosti bo v petek, ko se bo onstran Alp premikala višinska dolina in bodo zlasti v gorah lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 27 stopinj Celzija, od četrtka pa zlasti na Goriškem do okrog 29 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Postopno bodo toplejše tudi noči. Naše kraje bo v višinah spet dosegel zelo topel zrak, proti koncu tedna se bo ničta izoterma dvignila na nadmorsko višino okrog 4500 metrov.

Anticiklon se bo, kot kaže, v začetku prihodnjega tedna še utrdil in nam bo zagotavljal več dni s sončnim in še toplejšim vremenom, ki bo spet poletno. Temperature se bodo od ponedeljka ali torka spet začele vzpenjati do okrog 30 stopinj Celzija ali še rahlo višje. Najtopleje bo na Goriškem, kakšna stopinja Celzija manj pa bo ob morju.