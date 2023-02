Vreme bo letos pustarjem kar naklonjeno

Letošnji pust bo potekal ob umirjenem vremenu brez večjih pretresov. Prevladovalo bo stanovitno vreme. V drugi polovici tega tedna bo sicer ravno zaradi velike stanovitnosti postopno manj sončnih žarkov in več vlage, omembe vrednih padavin pa ne gre pričakovati. V nedeljo bo naše kraje prešla oslabljena vremenska fronta, za katero bo pritekal nekoliko hladnejši zrak. V noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj bo prehodno zapihala burja. V ponedeljek popoldne in v torek bo povečini oslabela in ponehala. Rahlo hladneje bo.

Do vključno srede bo ob šibkih občasnih severovzhodnih vetrovih prevladovalo sončno vreme s prijetnimi dnevnimi temperaturami, ki se bodo ponekod dotaknile 15 stopinj Celzija. Od četrtka bodo prevladovali zahodni tokovi, ki bodo prinašali bolj vlažen zrak. V četrtek, petek in soboto bo povečini zmerno oblačno ali oblačno, ponekod bo vlažno in zamegljeno. V soboto bodo prehodno zapihali vetrovi južnih smeri in bo v bolj izpostavljenih krajih verjetno nekaj manj vlage.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, nastajala bo kopasta oblačnost, iz nje pa bolj malo verjetno krajevne padavine. Če se bodo ponekod pojavljale padavine, bo šlo za omejene in bolj kratkotrajne pojave.

V noči na ponedeljek bo prehodno zapihala burja. Nekoliko se bo ohladilo. V ponedeljek in torek bo v glavnem precej sončno, burja bo oslabela in ponehala. Rahlo hladneje bo.