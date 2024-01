Vremenska slika ta teden bolj umirjena (s kakšno izjemo)

Vremenska slika bo ta teden občutno bolj umirjena kot v minulem tednu, saj bo nanjo povečini vplival soliden anticiklon. Zabeležili pa bomo tudi dve manjši krajevni poslabšanji, saj se bosta jutri in v četrtek onstran Alp pomikali proti vzhodu vremenski fronti. Na vreme pri nas bosta vplivali le posredno in brez večjih posledic, toda v noči na torek bo ponekod lahko občasno rahlo deževalo. Kjer se bo v najnižjih slojih zadrževal zadostno mrzel zrak in se bodo pojavljale padavine, bo lahko prehodno, po vsej verjetnosti za krajši čas, nastala poledica. Padavine bodo v FJK manj verjetne kot v Sloveniji. Prav tako bo lahko nekaj kapelj dežja padlo v noči na četrtek, ko se bo onstran Alp pomikala druga vremenska fronta. Temperature pa bodo tedaj že višje.

Preostali dnevi bodo v glavnem minili ob oblačnosti in razjasnitvah. Danes se bo oblačnost povečala, jutri bo zmerno oblačno.

V četrtek bo tudi povečini oblačno, v petek pa kaže na več jasnine. Postopno bo topleje.

Minule noči so bile medtem kar mrzle, na spust temperature pa je vplivala večja ali manjša vetrovnost. Najnižje vrednosti je deželna meteorološka opazovalnica namerila, ko in kjer je burja popustila. V Gorici in na Kraški planoti, je tako meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa zlasti včeraj in danes namerila najnižje nočne temperature okrog -5 stopinj Celzija.