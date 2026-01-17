Vremenski obrat od severovzhoda se je začel udejanjati. Nad evropskim severovzhodom se krepi anticiklonsko območje, ki bo več dni preusmerjalo proti nam hladnejši in bolj suh zrak. Šibka in komaj zaznavna burja, ki se bo popoldne okrepila, je dopoldne rahlo zapihala zlasti v vzhodnih predelih Tržaške, kjer je deloma prečistila ozračje, kar je ujel v objektiv tudi naš fotograf Damjan Balbi. Relativna vlaga in zračna onesnaženost sta se zmanjšali, temperature pa so ponekod poskočile. V Trstu je navtični inštitut ob 14. uri nameril 16,1 stopinje Celzija, prav tako se je nad 16 stopinj Celzija živo srebro povzpelo tudi v Boljuncu. Popoldne bo prevladovalo precej sončno vreme.

V nočnih urah bodo proti nam prehodno spet pritekali ostanki vlažnega zraka. Jutri bo še nekaj spremenljivosti in bo zlasti v jutranjih urah marsikje več oblakov. Burja se bo okrepila. Čez dan se bo oblačnost trgala in povečini se bo vsaj delno razjasnilo. Postopno bo začel pritekati hladnejši zrak. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija.

Od ponedeljka bo več dni prevladovalo sončno in vetrovno ter postopno hladnejše vreme. Pihala bo burja, proti nam bo pritekal suh celinski zrak. Najnižje temperature bodo zlasti od torka ali srede povečini pod lediščem, prehodno morda tudi ob morju, najvišje dnevne pa bodo povečini od 6 do 8 stopinj Celzija.