Vremensko dogajanje bo zdaj še bolj nemirno

Že itak pestro vremensko dogajanje zadnjih dni bo odslej še bolj nemirno. Zelo visoko nad nami bo namreč naše območje dosegel zelo mrzel zrak. Na višini malo nad 5000 metrov se bo temperatura spustila pod -30 stopinj Celzija, predvidoma do -32 ali prehodno do -34 stopinj Celzija. Nastala bo zato velika razlika v temperaturi med še razmeroma toplim morjem, ki ima skoraj 13 stopinj, in višjimi sloji, saj bo mestoma lahko presegala 45 stopinj Celzija, kar bo občutno povečalo nestanovitnost ozračja. Nastajala bo debela kopasta oblačnost, iz nje pa se bodo lahko pojavljale plohe in nevihte. Dogajanje bo torej še bolj pestro kot v preteklih dneh. Povečala se bo tudi jakost padavin, ki pa bodo po vsej verjetnosti povečini manj vztrajne. Vrstile se bodo občasne plohe in nevihte, vmes pa bodo lahko obdobja s spremenljivim vremenom. Ob povečani jakosti padavin ni izključeno, da bo lahko mestoma snežilo tudi ob temperaturah, ki bodo nekaj stopinj Celzija nad ničlo.

Danes se bodo padavine spet okrepile. Vmes bodo že možne posamezne plohe ali nevihte. Popoldne ali zvečer bo prehodno zapihala zmerna burja. Temperatura se bo ponovno spuščala. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 500 metrov, ni izključeno, da ob povečani jakosti padavin tudi nižje.

Jutri in v četrtek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo ob povečani jakosti padavin lahko prehodno spustila do nižjih predelov. V četrtek bo spet zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo, meja sneženja se bo spuščala.