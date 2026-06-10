Vremensko opozorilo postalo oranžno: obeta se burno dogajanje

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta včeraj za danes od poldneva dalje objavila rumeno vremensko opozorilo. Arso ga je danes za celotno Slovenijo popoldne in zvečer poostril v oranžno barvo.

Za jugozahod Slovenije oranžno opozorilo velja od 16. do 24. ure, prej in kasneje je rumeno.

Z oranžno barvo opozarjajo na možnost močnejših krajevnih neviht. Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana, so zapisali.

Naše kraje bo nocoj dosegla izrazita vremenska fronta.

Jutri se bo vreme postopno izboljšalo. Sprva bo še oblačno, ponekod bodo še možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihala bo burja in bo hladneje.