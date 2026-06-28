Vročinski val se bo s hladno vremensko fronto sredi tedna zaključil

Subtropski anticiklon, ki bo z najbolj vročim zrakom v tem koncu tedna dosegel naše kraje, bo od torka pod vplivom bolj svežega severnega atlantskega zraka začel slabeti. V sredo zvečer in v noči na četrtek bo naše kraje prešla vremenska fronta, za katero bo pritekal hladnejši zrak. Vročina bo popustila, zdajšnji vročinski val se bo zaključil. Temperature se bodo v povprečju spustile za okrog 5 ali 6 stopinj Celzija, lahko tudi kaj več, med prehodom vremenske fronte ob padavinah pa bo ohladitev občutnejša. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura od okrog 20 stopinj Celzija, ki jih bo radiosonda beležila pred vremensko fronto, spustila pod 15 stopinj Celzija. Vrnilo se bo normalno poletje.

Od danes do vključno torka bo sončno, vroče in mestoma soparno. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem in na Kraški planoti lahko dosegale in presegale 38 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V sredo bo sprva sončno in vroče, čez dan se bo najprej v gorah pojavljala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale prve nevihte, ki bodo lahko močne. Postopno se bodo širile na vse predele.

Temperatura se bo spuščala, prehodno bo zapihala močna burja, ob morju lahko tudi tramontana.

V četrtek bo sprva še oblačno in bodo še možne krajevne nevihte. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo in umirilo. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija. Osvežile se bodo tudi noči.

Od petka do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno popoldansko nestanovitnostjo v gorah. Občasno bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija, najnižje nočne temperature pa od 15 do 18 stopinj Celzija, ob morju okrog ali rahlo nad 20 stopinjami Celzija.