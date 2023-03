Vrstili se bodo sonce in oblaki, občasno bo tudi zagrmelo

Vreme bo v prihodnjih dneh potekalo v znamenju pomladne spremenljivosti. Vrstili se bodo sonce in oblaki, poslabšalo pa se bo zlasti v noči na soboto, ko bo naše kraje prešla vremenska fronta. Več oblakov bo danes, več sonca pa predvidoma v nedeljo.

Danes bo povečini oblačno, občasno bo nekaj spremenljivosti. Kakšna kaplja dežja bi lahko padla zlasti v severnih goratih predelih.

Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo lahko že padlo nekaj kapelj dežja. Padavine bodo verjetnejše in pogostejše od jutrišnjega večera do sobotnega jutra. Vmes bodo možne tudi plohe in nevihte.

V soboto čez dan se bo vreme delno izboljšalo in ponekod razjasnilo. Možne bodo še posamezne plohe.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti čez dan bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.