Vsak evro šteje

V Milanu sta za to poskrbela influencerka Chiara Ferragni in njen mož, reper Fedez, bolnišnicam v FJK pa s podobno zamislijo pomaga peterica tržaških in goriških trideset- do štiridesetetnikov. Oddelkom za intenzivno nego v Gorici, Trstu, Vidmu in Pordenonu lahko namreč le s klikom vsakdo nameni nekaj evrov. Dovolj je, da kliknemo na to povezavo , kjer bomo na platformi za nabirke, t.i. fundrising, našli spletno mesto, ki so si ga zamislili Chiara Marchi, Claudia Guido, Michele Grimaz, Roberta Del Prete in Valentina Sivec. Prispevke so začeli zbirati v torek ob 18. uri, do včeraj ob 20. uri so že zbrali 32.083 evrov donacij.

O projektu smo se pogovorili z Valentino Sivec, tridesetletno trgovko iz Jamelj. »Vsi smo zdaj zaradi izrednih razmer doma, tako da sva s prijateljico Claudio Guido v ponedeljek razmišljali, kaj bi lahko naredili, da bi lahko pomagali drugim. Vključili sva nekaj prijateljev, ki imajo veliko sledilcev na družbenih omrežjih in preverili, ali podobne nabirke že obstajajo v naši deželi. Ker jih ni bilo, smo se zadeve lotili. Prišli smo v stik s posameznimi zdravstvenimi podjetji, z odvetniki, že včeraj (v torek, op.av.) pa je stran zaživela,« pravi Valentina in poudarja, da pred našim pogovorom o tem še niso obvestili medijev.

Odziv je bil le po zaslugi spleta in družbenih omrežij zelo dober. Že prvi dan so presegli začetni cilj 5000 evrov, tako da so si kot nov cilj zadali 40.000 evrov, predvidoma bo vsota še narasla. Beležijo veliko donacij po 5, 10, 20 evrov, pa tudi prispevkov z večjimi zneski. Dva sta včeraj donirala po 3000 evrov. »Z denarjem želimo okrepiti intenzivno nego, bolnišnice ga bodo lahko sicer izkoristile za to, kar bo najbolj koristno,« zaključuje Valentina Sivec. Izbrskali smo še eno podobno nabirko za pomoč bolnišnicam v Gorici, Tržiču in Trstu (na tej povezavi), s katero so do včeraj ob 20. uri zbrali 5381 evrov. Z nabirko za milansko bolnišnico San Raffaele pa sta Chiara Ferragni in Fedez že zbrala skoraj 4.000.000 evrov. Vsak evro šteje.