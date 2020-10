Vse barve Jasne Tuta

V mesečni oddaji Z Mišo, ki jo na prvem kanalu slovenske nacionalne televizije vodi Miša Molk, je bila v nedeljo zvečer gostja Tržačanka Jasna Tuta. »Večna iskalka zakladov«, kot jo je označila voditeljica, je spregovorila o svoji ljubezni do morja – tudi v teh dneh plava v domačem Sesljanskem zalivu –, odločitvi za pot v svet, devetletnem življenju na jadrnici, srečanjih s kiti in morskimi psi ... V 45-minutni oddaji pa je bil čas za tudi bolj osebna vprašanja o strahovih, načrtih, vzrokih za prekinitev zveze s sojadralcem in partnerjem Rickom. Posnetek pogovora z Jasno Tuta, ki je svojo življenjsko izkušnjo opisala tudi v dveh knjigah (Vse barve Polinezije in Moj svet sredi oceana), si je mogoče ogledati na spletni strani rtvslo.si, na tej povezavi.