Vse bo še dobro v italijanščini in nemščini

Številni italijanski predvsem krajevni dnevniki v tem težkem času na spletnih in tiskanih straneh objavljajo fotografije prizorov iz dnevnega življenja bralk in bralcev v obdobju koronavirusa. Nekateri časopisi, med njimi Primorski dnevnik, so ta poziv naslovili predvsem otrokom in odziv je dober (fotografije pošljite na naslov elektronske pošte: redakcija@primorski.eu), gesli pobude sta #jazostanemdoma in #vsebošedobro.

Podobno akcijo izvaja tudi bocenski dnevnik Alto Adige, ki v teh urah dobiva številne fotografije in videoposnetke otrok in mladostnikov, pa tudi njihovih staršev. Mnoga sporočila so opremljena z napisi, voščili in željami v italijanskem in nemškem jeziku. Gesli južnotirolske pobude sta #andràtuttobene in #alleswirdgut.