Vse za slovenščino v Italiji na enem spletnem mestu

Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) sta dopoldne na aplikaciji Zoom predstavila nov portal s spletnimi orodji za slovenščino v Italiji Jezik na klik. Novo spletišče je že prosto dostopno vsem uporabnikom in uporabnicam. Med jezikovnimi orodji so na voljo italijansko-slovenski glosar najpogostejših terminoloških parov, slogovni priročnik za uradovalna besedila in jezikovni svetovalec Loris (v pripravi).

Gre za dinamično in stalno posodobljeno orodje za pisanje in prevajanje besedil, ki črpa iz terminološko preverjenih podatkovnih baz. Zbrani jezikovni viri in pripomočki temeljijo na spodbujanju ustrezne strokovne rabe slovenščine v javni upravi in pri drugih javnih govornih položajih na območju slovenske poselitve v deželi FJK. Na enem spletnem mestu so na voljo nova in že preverjena jezikovna orodja, ki nastajajo v sodelovanju med navedenima institucijama.

Navzoče so na predstavitvenem srečanju pozdravili odbornik za lokalno samoupravo, sistem javnih uslužbencev, varnost, priseljevanje, deželne rojake v tujini in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, vodja Centralnega urada za slovenski jezik FJK Erika Hrovatin in direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta Devan Jagodic. Sodelovali sta predstavnici Centralnega urada za slovenski jezik FJK Laura Sgubin in Jana Černe ter predstavnika Slovenskega raziskovalnega inštituta Damjan Popič in Matejka Grgič.