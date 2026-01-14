Vstopnice za finale Evrovizije razprodali v štirinajstih minutah

Vseh 90.000 vstopnic za letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju je bilo razprodanih v rekordnem času. Kot je sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU) so bile vstopnice za finale razprodane v pičlih 14 minutah, tiste za preostale prireditve pa v eni uri. V evrovizijskem tednu se bo skupaj zvrstilo devet dogodkov, ki jih bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu.

Po besedah direktorja Evrovizije Martina Greena je bil odziv fenomenalen. »Dejstvo, da so bile vse vstopnice tako hitro razprodane, je močan opomnik tega, kar tekmovanje za pesem Evrovizije predstavlja - veselje, skupnost in skupna izkušnja v času, ko je to pomembnejše kot kdaj koli prej,« je dodal.

Sporna udeležba Izraela

Priprave na 70. tekmovanje za pesem Evrovizije sicer že mesece potekajo v senci razprav o udeležbi Izraela na tekmovanju. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske politike proti palestinskemu prebivalstvu območju Gaze. Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi.