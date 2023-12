Vzrok nesreče na železniških tirih je najverjetneje človeška napaka

Četrtkova nesreča na železniški progi, v kateri sta umrla delavca, je bila najverjetneje posledica človeške napake, vzrok je treba še preiskati, je dejal generalni direktor SŽ Dušan Mes. Na tirih so ustavili vsa dela, ki se izvajajo v času vožnje vlakov, predpisali pa bodo dodatno varovanje, je napovedal direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Po besedah generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ) okoliščine nesreče republiški inšpektor in tudi v okviru internega nadzora še pregledujejo, zaključne ugotovitve bodo verjetno po praznikih. Edino, kar je po njegovih besedah razvidno iz magnetogramov, je, da je šlo po vsej verjetnosti za človeško napako. »Bo pa treba seveda še kar nekaj stvari preiskati in preposlušati, da se lahko iz tega potegne dejansko verodostojne zaključke,« je dejal.

Ob tem je poudaril, da je signalnovarnostna naprava v Postojni ena najboljših in najnovejših in da so vsi protokoli usklajeni z varnostnim organom. »Postopki in procesi so zelo dovršeni, seveda pa človeškega faktorja ne moreš nikoli izključiti,« je dejal. Po njegovih besedah je treba vseeno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo, na podlagi ugotovitev pa tudi ustrezno ukrepati oziroma predpisati dodatna varovala, da do takih dogodkov nikoli več ne pride.

Direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je ob tem pojasnil, da so v četrtek takoj po nesreči ustavili vsa dela, ki se na železniških tirih izvajajo v času, ko vozijo vlaki, kakor so se izvajala v primeru četrtkove nesreče. Ta ukrep so sprejeli preventivno, ne glede na to, da so po prvih ugotovitvah dela potekala in je bilo delovišče označeno tako, kot mora biti, je pojasnil.

Po njegovih napovedih bodo dodatno predpisali še dodatno varovanje, da bi izključili tveganje človeškega faktorja. »Žal je v takem primeru človeška napaka preveč usodna, da bi lahko na tak način delali tudi v bodoče,« je poudaril Kranjc. Dela na tirih se bodo tako nadaljevala v prihodnjih dneh, ko bodo natančneje opredelili in predpisali dodatne ukrepe.