Walter Bandelj še naprej predsednik SSO

Walter Bandelj je bil potrjen na čelu Sveta slovenskih organizacij (SSO). Nov mandat so mu zaupali na umestitveni seji izvršnega odbora SSO, ki je potekala danes v prostorih muzeja SMO v Špetru. Na zasedanju sta bili glavni točki izvolitev deželnega predsednika in izvolitev pokrajinskih podpredsednikov. Kot najstarejša članica novoizvoljenega odbora je sejo vodila Marija Doroteja Brecelj.Na tajnih volitvah so tako bili izvoljeni Bandelj, ki bo SSO vodil že tretji mandat, Marija Doroteja Brecelj, ki bo podpredsednica SSO za Tržaško, Filip Hlede, ki so mu zaupali vlogo podpredsednika SSO za Goriško in Anna Wedam, ki je bila izvoljena za podpredsednico SSO za Videmsko. Za deželnega blagajnika je bil potrjen Ivo Corva. Po volitvah je Bandelj nanizal nekaj programskih prioritet delovanja krovne organizacije v prihodnjih letih, podrobnejši program bodo izdelali na naslednjih sejah izvršnega odbora SSO skupaj z ostalimi odborniki.