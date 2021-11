Washington Post o proseccu, prošeku in prosekarju

Italijansko-hrvaška vinska vojna, ki je oplazila tržaški Kras, odmeva tudi v svetovnih medijih. Slavni Washington Post ji danes na svoji spletni strani namenja članek, v katerem avtorica Maite Fernandez Simon razlaga, da se je med Italijo in Hrvaško vnel spor okoli imena Prosecco, saj so hrvaški vinarji zaprosili Evropsko unijo, da prizna ime njihovega sladkega vina Prošek (tako v Italiji kot ZDA ga sicer imenujejo Prosek). »Manj znano hrvaško vino, ki ga tradicionalno pridelujejo v Dalmaciji, deli svoje korenine s proseccom, vinarji pa upajo, da bodo s povezavami pridobili na popularnosti,« piše v članku.

Krajši članek objavlja mnenje repenskega vinarja Miloša Skabarja, čigar fotografija sredi vinogradov krasi članek. »Originalno vino je prosekar, ker se je rodilo 300 let pred proseccom,« pravi Skabar, izjava pa je povzeta iz daljše reportaže tiskovne agencije Associated Press z dne 3. novembra. V njej je Colleen Barry opisala proseške vinograde, ob Skabarju pa citirala generalnega direktorja in predsednika konzorcija Prosecco Doc Luco Giavija in Stefana Zanetteja, hrvaškega proizvajalca Ladislava Ilčića, ki trdi, da potrošnikov priznanje prošeka ne bo zmedlo, vinskega strokovnjaka Stefana Cosmo ter predsednika društva Prosekar Andreja Boleta, ki pravi, da so sami za zdaj tolerirani, ker prosekarja ne prodajajo daleč od Trsta, delajo pa na tem, da bi bil prosekar uradno priznan.