Z aplikacijo do cepljenja

Od jutrišnjega dne – torka, 13. aprila – se bodo lahko prebivalci Furlanije - Julijske krajine naročili za cepljenje proti covidu-19 s spletno aplikacijo. Seveda jo bodo lahko uporabljali le tisti, ki so v tem trenutku upravičeni do vbrizga cepiva. Še naprej pa bodo na voljo dosedanji načini naročanja v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.

Spletno naročanje je mogoče z enotno digitalno identiteto (Spid) ali s podatki zdravstvene izkaznice in davčne številke. V obeh primerih je obvezno vstaviti telefonsko številko mobilnega telefona, na katerega uporabnik z SMS-om prejme potrditveno kodo.

Za uporabo spletne aplikacije raba pametnega telefona ni nujna, saj je aplikacija dostopna tudi s tabličnih in navadnih računalnikov ter ne zahteva prenosa aplikacije na napravo.

Spletno aplikacijo so danes predstavili predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, podpredsednik in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi, deželna funkcionarka Beatrice Delfrate in Diego Antonini iz deželnega informatskega podjetja Insiel, ki je aplikacijo razvilo.