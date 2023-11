Z avtom v drog javne razsvetljave

Koprski policisti so sinoči ob 18.05 posredovali na cesti za Vanganel, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila v krožišču zapeljal desno v drog javne razsvetljave. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,01 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, s čimer se ni strinjal, zato so mu odredili še strokovni pregled. Njegov sopotnik, star 34 let, je kraj prometne nesreče zapustil, kmalu pa se e vrnil. Oba sta se pri trčenju poškodovala in so ju odpeljali v SB Izola.