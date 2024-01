Koprski policisti so včeraj ob 9.33 posredovali v predoru Kastelec, kjer je zaradi okvare obtičal avtomobil, ki so ga nato premaknili v odstavno nišo. Obveščeni so bili, da voznik hodi po predoru, pri čemer so ga izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 48-letnega italijanskega državljana in da je bilo vozilo ukradeno v Italiji. Ovadili ga bodo zaradi tatvine. Lastnico vozila so že obvestili in bo prišla po avtomobil.