Z avtomobilom zletela z meter in pol visokega parkirišča

Gasilci iz Pordenona so danes okrog 10. ure posredovali v Cordenonsu na Pordenonskem, kjer je avtomobil padel z meter in pol visoke ploščadi, na kateri je parkirišče. Sprednji del avtomobila je obtičal ob drevesu na spodnjem pločniku, zadnji del pa je obvisel na zidku ob parkirišču. Kot kaže, je voznik med parkiranjem storil napako. Njega in potnico, ki sta se poškodovala, so reševali gasilci. Avtomobil so primerno zavarovali, da ne bi tudi zadnji del padel z zidka in ogrožal varnosti pri reševanju. Nato so uporabili hidravlično orodje in so skupaj z reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 moškega in žensko potegnili iz razbitin. Reševalci so ju prevzeli v oskrbo in prepeljali v bolnišnico. Gasilci so nato avtomobil še dodatno zavarovali in ga z žerjavom dvignili na kolesa ter postavili na cesto. Nazadnje ga je odpeljala avtovleka. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.