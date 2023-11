Z bančnega računa izginilo 635.000 evrov

Koprski policisti so ta mesec prejeli prijavo upraviteljev gospodarske družbe, ki je bila žrtev spletne goljufije. Neznani storilci so v računovodstvo poslali elektronsko sporočilo, v katerem so se predstavili kot banka, s katero poslujejo. Obveščali so, da menjujejo strežnike za spletno bančništvo, pri čemer so poslali povezavo do spletnega obrazca, v katerega je bilo potrebno vnesti vse podatke o bančnem računu. Sledil je klic iz slovenske telefonske številke. Goljuf se je izdajal za predstavnika bančne tehnične službe in je sogovornika z lažnim prikazovanjem in navodili prepričal, da mu posreduje geslo, kar je omokgočilo storilcu dostop do spletnega profila. Storilec je kmalu zatem izvedel transakcijo 635.000 evrov na tuj bančni račun.

Kriminalisti oddelka za računalniško preiskovanje PU Koper so obvestili kolege Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in preko njih še varnostne organe Združenega kraljestva. Prav tako so kontaktirali tudi banko in Urad za preprečevanje pranja denarja. Transakcijo so uspeli ustaviti in denar vrniti podjetju.