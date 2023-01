Z burjo občutek mraza, kot da bi bilo pod ničlo

V Tržaškem zalivu se je burja že danes okrepila in je dosegla najvišjo hitrost 87 km/h, ki jo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa zjutraj namerila na pomolu Bandiera. Temperature so bile ob 10. uri povsod pod 5 stopinjami Celzija, občutek mraza je bil zato podoben, kot da bi bilo ob brezvetrju živo srebro nekaj stopinj pod ničlo. Najnižjo nočno temperaturo na Tržaškem je Arpa namerila pri Briščikih, kjer se je ponoči živo srebro zadrževalo le nekaj desetink stopinje nad ničlo, v Trstu je bila najnižja nočna temperatura 4,6 stopinje Celzija.

Temperatura se bo danes še spuščala, nocojšnja noč bo še nekoliko hladnejša od današnje.

Danes in jutri bo prevladovalo delno jasno do zmerno oblačno vreme. Burja se bo še okrepila in bo jutri presegala hitrost 100 km/h. Arso je za jutri objavil oranžno opozorilo, pričakuje da bo jutri burja pihala s sunki od 100 do 120 km/h.

V nedeljo bo precej jasnine, še bo vetrovno in razmeroma mrzlo.