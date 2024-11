Z električnima skirojema sta se vozila po zadnjem kolesu

Koprski policisti so včeraj z utripajočo modro lučjo in z zvočnimi signali ob 13.45 na Ulici Vena Pilona v Kopru ustavljali fanta, ki sta se brez zaščitne čelade vozila z električnima skirojema po zadnjih kolesih, vendar sta mladeniča začela bežati. Eden od njiju je med begom odvrgel skiro in peš tekel s kraja, pri tem pa padel in se poškodoval v roko. Policista sta ugotovila, da gre za 12-letnika in 13-letnika. Na kraj sta poklicala starše in prehospitalno enoto. Reševalci so lažje poškodovanega otroka oskrbeli in odpeljali v izolsko bolnišnico. Uvedli bodo hitri postopek.