Z eno besedo: Očarljiva!

MEHIKA od 14. do 26. marca 2020 v organizaciji agencije AURORA VIAGGI



Tretja največja država Latinske Amerike z izrednimi predniki, kot so Maji, Tolteki, Zatopeki in mitični Azteki ima res kaj pokazati. Od mogočnih ostankov srednjeameriških civilizacij do sodobnih umetnikov, od tropskih gozdov do bajnih peščenih plaž, od modernih velemest do kolonialnih mestec in preprostih vasic, od Unescovih »varovancev« do prepoznavne mehiške hrane... Vse to in še marsikaj drugega boste spoznali z letošnjim potovanjem Primorskega dnevnika.

Program 1. dan, sobota, 14. marca 2020 TRST/GORICA - CIUDAD DE MEXICO Polet z linijskim letom preko enega izmed mednarodnih letališč proti Mehiki. Predviden prihod v poznih popoldanskih urah. Transfer z letališča do hotela. Večerja. Namestitev in nočitev. 2. dan, nedelja, 15. marca 2020 CIUDAD DE MEXICO Zajtrk in kosilo. Začeli bomo z ogledom mehiške prestolnice, ki spada med največja mesta na svetu. Mesto je ustanovil Hernan Cortes leta 1521 na ruševinah azteške prestolnice, sredi danes skoraj izsušenega jezera Texcoco. Azteki so svojo prestolnico Tenochtitlan zgradili okoli leta 1325. Nahaja se na višini 2240 m. Osrednjim trgom domačini pravijo Zocalo, v tem primeru je to Plaza della Constitucion, ki je obkrožena s palačami v kolonialnem stilu. Izstopata Palacio Nacional s stenskimi risbami, ki ponazarjajo mehiško zgodovino in so delo slovitega umetnika Diega Rivere ter katedrala, ki velja za eno največjih in najstarejših latinskoameriških stolnic. Sledi pogled na ostanke iz časa Aztekov oz. na Templo Mayor. Kot posebnost, ki nas še posebej zadeva, smo v program vključili obisk griča Chapultepec, kjer stoji istoimenski grad. Grad so zgradili in uporabljali azteški vladarji. Za nas pa je zanimiv, ker je bil tu mehiški dom nadvojvode Ferdinanda Maksimiljana Habsburško-Lotrinškega med njegovim kratkotrajnim vladanjem, ko je bil mehiški cesar Maksimilijan I. Mehiški. Iz Trsta oz. iz Miramarskega gradu je odpotoval s soprogo, princeso Charlotto Belgijsko, 14. 4. 1864. Grad je preuredil in ga povezal z mestom z veliko ravno avenijo, ki jo je poimenoval v čast svoje soproge Paseo de la Emperatriz. Po njegovem tragičnem koncu, in vse do današnjih dni, je to znana Paseo de la Riforma. Obiskali bomo seveda tudi sloviti Antropološki muzej (Museo Nacional de Antropologia), kjer je razstavljena največja zbirka predkolumbovskih kultur v Mehiki in si tako ustvarili prvi vtis o kulturah, ki jih bomo spoznavali v naslednjih dneh.

3. dan, ponedeljek, 16. marca 2020 CIUDAD DE MEXICO: Teotihuacan in Guadalupe Zajtrk, kosilo in večerja. Odpeljali se bomo proti severovzhodu, v 50 km oddaljeni znameniti Unescov Teotihuacan. Arheološko najdišče je bilo svojčas največje mesto predkolumbovske Amerike in najvažnejše središče azteške kulture. Ko so prispeli Španci, so tam odkrili mesto, ki je bilo zapuščeno celih 750 let in za to skrivnost arheologi še danes nimajo enotne razlage. V »kraju, kjer ljudje postanejo bogovi«, kraljujejo mogočne zgradbe kot piramida Sonca (ena največjih na svetu) in piramida Meseca, palača Quetzalpapalotl, nešteti templji in palače razporejene na zelo veliki površini. Ob povratku se bomo ustavili v okraju Guadalupe, kjer se je Devica Marija prvič prikazala Indijancem v Novem svetu. Prva mala kapelica, ki je bila tu zgrajena, je bila povod, da je danes kraj postal največje romarsko središče Severne in Južne Amerike in najbolj obiskano katoliško svetišče na svetu.

4. dan, torek, 17. marca 2020 CIUDAD DE MEXICO: Coyoacan in Xochimilco Zajtrk, kosilo in večerja. Dan bo namenjen spoznavanju južnega dela tega velikega velemesta. Odpeljali se bomo v nekdanje kolonialno naselje Coyoacan. Čeprav je danes del mesta, je kljub temu ohranilo svoj čar z ozkimi ulicami, trgi in kavarnami, v katerih je še danes mogoče občutiti pravo bohemsko vzdušje. Videli bomo lepe cerkve, tipične stare stavbe, kot je hiša španskega konkvistadorja Hernana Cortesa, ki je v začetku 16. stoletja vodil odpravo proti azteškemu imperiju. Obiskali bomo tudi »Casa Azul« rojstno hišo slavne Fride Kahlo (1907-1954). V njej je preživela večino svojega življenja, tu ustvarjala svoja »nadrealistična« dela in izkušnje delila s soprogom, muralistom Diegom Rivero.

Po ogledu Coyoacana se bomo zapeljali v Unescov Xochimilco oz. do plavajočih vrtov, ki so bili nekoč povezani z azteško prestolnico Tenochtitlan (današnji Ciudad) preko vzvišene ceste. Azteki so v teh vrtovih gojili pridelke za svojo prehrano. Po kanalih se bomo vozili s tipičnimi »trajinera« in si skušali predstavljati, kako je potekalo življenje Aztekov pred prihodom konkvistadorjev. 5. dan, sreda, 18. marca 2020 CIUDAD DE MEXICO - SAN CRISTOBAL Zajtrk in kosilo. Iz osrednje Mehike bomo odpotovali na jug. Iz mehiške prestolnice bomo z linijskim letom odleteli v Chiapas in pristali v Tuxtli Gutierrez ter nadaljevali pot z avtobusom do kraja San Cristobal de Las Casas, ki se nahaja na nadmorski višini preko 2000 metrov. V uporniškem mestecu San Cristobal so Indijanci prilagodili vero poganskim obredom. 6. dan, četrtek, 19. marca 2020 SAN CRISTOBAL: San Juan in Zinacantan Zajtrk in kosilo. Dopoldne bomo spoznali prijazno in živahno gorsko mestece San Cristobal. Mestece v gorovju Sierra Madre je krasen primer kolonialne arhitekture z lepimi barvanimi hišicami, trgi, cerkvami in nadvse zanimivo majevsko tržnico, katere barve, tipični ročni izdelki, domačini in prizori iz vsakodnevnega življenja nam bodo ostali globoko zasidrani v spominu. Nato ogled domorodnih vasi majevske skupnosti v okolici San Cristobala, med katerimi je zagotovo najbolj zanimiva vasica San Juan Chamula. Tradicije neposrednih naslednikov Majev so tukaj še vedno žive, saj se v katoliških cerkvah odvijajo rituali, ki so bližji poganstvu. Po ogledu San Juana sledi obisk še druge indijanske vasi, to je Zinacantan s svojimitipičnimi hišami. Povratek v San Cristobal. 7. dan, petek, 20. marca 2020 SAN CRISTOBAL - PALENQUE Zajtrk in večerja. Po slikoviti gorski cesti, ki se vije med bogato vegetacijo chiapaste džungle, bomo prispeli do krasnih slapov Agua Azul, ki sodijo med največje naravne znamenitosti Mehike. Nadaljevali bomo do kraja Palenque, enega najpomembnejših majevskih najdišč. Zgrajeno je bilo pred približno 1500 leti in nato bilo skrivnostno zapuščeno ob koncu IX. stoletja. 8. dan, sobota, 21. marca 2020 PALENQUE - CAMPECHE Zajtrk, kosilo in večerja. Sredi bujnega deževnega pragozda bomo obiskali izgubljeno mesto ponosnih vladarjev Majev in si natančneje ogledali znamenito piramido Zapisov z grobnico vladarja Pakala iz VII. stoletja, veliko stolpno palačo, ki je verjetno služila kot observatorij in Križev tempelj. Popoldne nadaljevanje poti v pokrajino Campeche in nastanitev v istoimenskem kolonialnem mestu. V preteklosti je bilo mesto eno najpomembnejših pristanišč in stalno na udaru piratov. Njegova posebna arhitektura je pod varstvom Unesca.

9. dan, nedelja, 22. marca 2020 CAMPECHE - UXMAL - MERIDA Zajtrk in kosilo. Napotili se bomo proti Jukatanu, a se najprej ustavili v kraju Edzna, kjer si bomo ogledali slikoviti Petnadstropni tempelj in Palačo mask. Sledila bo vožnja do slavnega Uxmala: poleg že obiskanega Palenqueja in Chichien Itzaja, ki naš še čaka, predstavlja Uxmal višek majevske civilizacije. Ime najdišča pomeni trikrat zgrajen in je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Središče, ki je bilo zgrajeno in dograjeno med leti 600 in 950 našega štetja, premore enkratne templje, piramide in palače s krasnimi štukaturami. Po ogledu nadaljujemo pot do prestolnice Jukatana, »belega mesta« Meride. »Zocalo« obkrožajo cerkev in lepe stavbe v duhu kolonialnega francoskega, italijanskega in arabskega stila, ki pričajo o bogastvu s trgovanjem z agavinimi vlakni. 10. dan, ponedeljek, 23. marca 2020 MERIDA - CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA Zajtrk, kosilo in večerja. Iz Meride se bomo odpeljali proti veličastni Chichen Itzi, med potjo pa bomo obiskali še Izamal. Na razvalinah tamkajšnjega majevskega templja so Španci zgradili veličasten frančiškanski samostan sv. Antona. Nadaljevanje do Chichen Itze, največjega majevskega mesta na Jukatanu. Mesto, ki je vpisano v seznam svetovne dediščine Unesca in je eno od novih čudes sveta, je nastalo v V. stoletju. Okoli leta 1000 so ga zasedli Tolteki in je bilo nato zapuščeno okoli leta 1250. Enkratni spomeniki pričajo o veličini in mogočnosti mesta. Med njimi prednjačijo elegantni tempelj Kukulkan poimenovan tudi El Castillo – to je piramida, ki so jo Maji uporabljali v posvetne namene in za preučevanje astronomije. Ogledali si bomo tudi astronomski Observatorij, Tempelj bojevnikov in veliko igrišče za igro z žogo. Po ogledu vožnja do letovišča Playa del Carmen na sloviti Rivieri Maya. 11. dan, torek, 24. marca 2020 PLAYA DEL CARMEN All inclusive. Po tolikih dneh izredno zanimivih in intenzivnih doživetij se bomo sprostili, odpočili in uživali na peščeni obali ob Karibskem morju.