»Najbrž bomo tretji odmerek cepiva potrebovali vsi, prednost pa naj imajo tisti, ki so se cepili s cepivom Johnson & Johnson,« je izjavil državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zdravje Pierpaolo Sileri. Do konca leta se bodo lahko s tretjim odmerkom cepili starejše osebe in zdravstveno osebje, od januarja dalje bo cepivo na razpolago za ostalo populacijo.