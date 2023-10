Z jugom tropska noč in nova otoplitev za kratke rokave

Po nedavni izraziti ohladitvi, ko so bile v prvi polovici tedna temperature za več stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem in so mnogi že prižgali kurjavo, se je ozračje ponoči z jugom, sicer pričakovano, občutno in nenadno otoplilo. Po jopičih in bundah, ki smo jih oblekli v preteklih dneh, so temperature zdaj spet primerne za kratke rokave.

V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa danes namerila najnižjo nočno temperaturo 20,1 stopinje Celzija, se pravi, da je zabeležila t.i. tropsko noč, in to ob skorajšnjem mesecu novembru! Tropske noči so po definiciji tiste, v katerih se živo srebro ne spusti pod 20 stopinj Celzija, kar se občasno (v zadnjih letih vse bolj pogosto) dogaja v poletnih mesecih. V tem obdobju gre prav gotovo za ekstremen vremenski pojav.

Ekstremne so tudi temperaturne razlike oz. temperaturna nihanja, ki smo jih zabeležili v zadnjih dneh. Potem, ko se je poletje zavleklo v dobršen del oktobra in smo beležili temperature daleč višje od dolgoletne normalnosti, se je v začetku tedna pojavila izrazita ohladitev. Najnižje temperature so padle za več stopinj Celzija pod dolgoletno povprečje. Danes pa so se spet povzpele za več stopinj Celzija nad običajne oktobrske vrednosti.

Temperaturne razlike so bile ponekod res ogromne. V Zgoniku, denimo, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes ponoči namerila najnižjo nočno temperaturo 18 stopinj Celzija, še v torek pa najnižjo nočno temperaturo 3,9 stopinje Celzija. Današnja noč je bila torej v Zgoniku za 14,1 stopinje Celzija toplejša od torkove noči. Rahlo manjše, toda še vedno povečini občutno večje od 10 stopinj Celzija so bile razlike na Goriškem in v Trstu ter še marsikje drugod po deželi.

Danes ob 10. uri so v Trstu namerili 22,3 stopinje Celzija, toplo pa je tudi morje, ki ima 21,5 stopinje Celzija.

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše in močnejše zvečer, ko bo naše kraje prešla vremenska fronta. Pihal bo okrepljen jugo, zvečer bo zapihal jugozahodni veter.