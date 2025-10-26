Z Ljubljane tudi na Gran Canario

Latvijska letalska družba airBaltic je včeraj vzpostavila direktno povezavo z Letališča Ljubljana na Gran Canario. Leti na ta kanarski otok z vulkansko pokrajino in prijetnim podnebjem skozi vse leto bodo na voljo vsak petek do začetka aprila 2026, potovanje pa bo trajalo približno pet ur. Nova letalska povezava je druga neposredna destinacija prevoznika airBaltic iz Ljubljane, ki dopolnjuje obstoječa dva tedenska leta v Rigo.

Lete med Ljubljano in Gran Canario bo letalski prevoznik opravljal s sodobnimi letali tipa Airbus A220-300.