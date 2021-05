Z mozaikom se je poklonila svojemu športnemu junaku

V Spilimbergu se nahaja svetovno znana poklicna šola za izdelavo mozaikov (Scuola Mosaicisti del Friuli), ki bo med drugim prihodnje leto slavila stoletnico obstoja. Na njej se uspešno šola ali, bolje rečeno, razvija svoj umetniški talent 22-letna Noemi Roma. Nekdanja odbojkarica Kontovela, Sloge in Zaleta obiskuje zadnji, tretji letnik šole, pred kratkim pa je zmagala na šesti izvedbi natečaja Mosaic Young Talent. Natečaj in razstavo z naslovom Icons of Art za študente zadnjega letnika prireja združenje Nonis v sodelovanju s šolo iz Spilimberga. Noemi si je prvo mesto (ex aequo s sošolko Adelaido Sharakhovo) prislužila s portretom enega največjih košarkarjev v zgodovini, lani preminulega ameriškega zvezdnika Kobeja Bryanta. Njena umetnina bo do 20. junija na ogledu v Mestnem naravoslovnem muzeju Silvia Zenari v Pordenonu, nato pa bo Noemin mozaik poletel čez ocean. Od julija do oktobra bo krasil galerijo Muckenthaler Cultural Center v Fullertonu, le lučaj stran od Los Angelesa. Prav v kalifornijski metropoli je zaslovel Kobe Bryant, ki je z moštvom Los Angeles Lakers osvojil pet naslovov prvaka ameriške profesionalne košarkarske lige NBA.

»Izbrala sem portret Kobeja Bryanta, saj je bila moja največja želja prav ta, da bi si moj mozaik ogledal kdo, ki je tega izjemnega športnika dobro poznal ali je z njim delil kariero. Sanjam, da bi mozaik, s katerim sem se želela pokloniti svojemu športnemu junaku, odkupil kdo iz njegove družine ali kak njegov bivši soigralec,« je dejala Noemi, ki je sicer doma s Proseka in je zaključila višješolski študij na umetnostnem liceju Nordio v Trstu. Za Bryantov portret je potrebovala več kot 500 ur dela, izbrala pa je zelo natančno tehniko, ki predvideva, da so posamezni delčki mozaika postavljeni tik ob drugem brez fug. Uporabljala je predvsem naravne materiale, pa tudi nekatere umetne, ki so namenjeni izključno izdelavi mozaikov: »Za obraz sem uporabljala različne vrste marmorja, poseben ameriški kamen, ki na prvi ogled ni privlačen, v sebi pa skriva krasne nianse, in opeke, za Bryantov dres pa predvsem beneško steklo (ital. smalti veneziani), ki ponuja različne nianse vseh barv, tudi najbolj živahnih.« Ozadje portreta je narejeno iz treh kosov črnega marmorja, vse skupaj pa je s posebnim lepilom zalepljeno na podlago. Okvir je iz lesa, končni izdelek pa meri 45 za 45 centimetrov.