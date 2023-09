Z nepravilnim prehitevanjem povzročil čelno trčenje

V četrtek kmalu po 21. uri je počilo na cesti med Pivko in Parjami. Nesrečo je po ugotovitvah policistov povzročil 25-letni voznik, ki je z avtom peljal iz Parja proti Pivki in začel prehitevati vozilo pred njim, čeprav pred seboj ni imel dovolj prostora, da bi to varno storil, poročajo Primorske novice. Iz nasprotne smeri je takrat z avtom pravilno pripeljala 39-letna voznica. Ko je 25-letnik videl njeno vozilo, se je začel umikati v levo, proti kolesarski stezi. Da bi preprečila trk, je tudi voznica zavila v desno, v isto smer kot drugi voznik, tako da sta njuni vozili trčili na kolesarski stezi. Voznica je bila po trku v šoku, njena sopotnica pa se je lažje poškodovala. Reševalci so obe odpeljali v bolnišnico. Na kraju nesreče so posredovali pivški in postojnski gasilci. Zavarovali in razsvetlili so območje ter pomagali reševalcem, policistom in dežurni službi CPK. Policisti so 25-letniku izročili plačilni nalog zaradi nepravilnega prehitevanja.