»Slovenke in Slovenci, doma, v zamejstvu in povsod po svetu, umrl je Boris Pahor. Z njegovim odhodom se končuje en čas in se pričenja drug,« je danes povedal slovenski predsednik republike Borut Pahor.

»Brez njega med nami ni več oči, ki so videle, in roke, ki je zapisala. Ostali pa so spomini, ki dajejo novemu času moč, da bi bil boljši od prejšnjega. Boris Pahor je bil, z besedami Draga Jančarja, človek s prepovedanimi sanjami, ki so postale resničnost. Bil je očividec, pričevalec, opominjevalec. Vest slovenstva, Evrope in sveta. Človek, ki je zase terjal svobodo, da misli drugače in je to enako svobodo zahteval tudi za druge. Nemogoči potnik skozi zgodovino je s svojo neverjetno življenjsko silo postal predvsem navdihovalec. Zaradi njega vemo, da si lahko upamo sanjati prepovedane sanje. Bil je pisatelj brez meja, državljan sveta, človek srca,« je v videoposnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj, dejal predsednik Pahor.

Ob tem je še izpostavil globoko zadoščenje, ki ga čuti ob tem, da sta z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello ob stoletnici požiga Narodnega doma Borisu Pahorju izročila državni odlikovanji obeh držav. Boris Pahor je ob tem dejal: »Odlikovanji posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z Lojzetom Bratužem in štirimi bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske države.«

Slovenski predsednik Pahor je svoj nagovor z mislijo o tem, da smo Slovenke in Slovenci, Evropejke in Evropejci, lahko srečni, da nam je usoda namenila Borisa Pahorja.