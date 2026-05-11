Zamejski gledališčniki želi lovorike

Zamejski ljubiteljski gledališčniki so blesteli na letošnjem regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin severne Primorske, ki se je včeraj v SNG Nova Gorica zaključilo s slavnostno podelitvijo priznanj in ogledom predstave Primorske zdrahe. Linhartovo srečanje velja za osrednji festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in poteka v obliki tristopenjske piramide, od območnih srečanj prek regijskih vse do državnega Linhartovega srečanja, ki bo konec septembra v Postojni.

Na letošnje severnoprimorsko regijsko srečanje se je prijavilo devet gledaliških skupin z raznolikimi uprizoritvami. Med njimi so bile tri skupine z Goriškega, in sicer Dramska družina F. B. Sedej iz Števerjana s predstavo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, gledališka skupina O’klapa s predstavo Pipin – čas za junaka in dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež s predstavo Marcolfa. Sodelovali so še Kulturno društvo Wlka iz Šempasa s predstavo Primorske zdrahe, Gledališko društvo Kontrada iz Kanala s predstavo Ritrit, Gledališka skupina FACE Kulturnega društva Slavec Solkan s predstavo Neskončno ljubljeni moški, Gledališče Ni Da Ni s predstavo Zgodba iz potovalke, Gledališka skupina KUD Šempeter s predstavo Nič resnega ter Dramatično društvo Idrija in Mala gledališka šola GJV Idrija s predstavo Jašek sreče. Prijavljene predstave si je ogledala in ocenila regijska selektorica Ana Ruter. Nalogo državnega selektorja je tudi letos prevzel Dejan Spasič.

Regijska selektorica je državnemu selektorju predlagala dve predstavi: Primorske zdrahe Kulturnega društva Wlka iz Šempasa ter Pohujšanje v dolini Šentflorjanski Slovenskega katoliškega prosvetnega društva F. B. Sedej iz Števerjana. Prva je priredba po besedilu Carla Goldonija, druga pa po farsi Ivana Cankarja.

Podeljenih je bilo tudi več igralskih priznanj. Priznanje za glavno žensko vlogo je prejela Kea Vogric za vlogo vodje v predstavi Pipin – čas za junaka gledališke skupine O’klapa. Selektorica je poudarila, da igralka s svojo jasno in natančno interpretacijo deluje kot povezovalni element celotne predstave ter z močno odrsko prezenco ustvarja njeno notranjo povezanost. Po prejemu priznanja nam je Kea Vogric povedala, da ji nagrada pomeni veliko zadoščenje, saj je v projekt vložila ogromno truda in veselja. Ob tem je poudarila, da je bila nagrada popolno presenečenje. »Ta projekt je bil zelo ambiciozen in smo ga postavili na oder sami mladi, ki že dolgo ustvarjamo, ki že dolgo let skupaj ustvarjamo,« je dejala.

Priznanje za glavno moško vlogo pa je prejel Nikolaj Pintar za vlogo Zlodeja v predstavi Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Selektorica je izpostavila, da gre za enega interpretativno najzahtevnejših likov slovenske dramatike, Pintar pa ga je oblikoval z izrazito odrsko prezenco, telesno govorico in večplastno interpretacijo, ki gledalca spremlja še dolgo po predstavi. Tudi Pintar ni pričakoval nagrade: »Zelo sem počaščen. Takšno nagrado sem lovil že dolga leta. V dramsko skupino sem vstopil pred petnajstimi oz. šestnajstimi leti in vedno sem si želel priti do takšnega lika ter biti zanj nagrajen,« je priznal. Zahvalil se je tudi celotni dramski družini in režiserki, saj so po njegovih besedah lik oblikovali skupaj.

Priznanje za stransko moško vlogo je prejel izkušeni Marko Braini za vlogi Sergia Cicerona v predstavi Primorske zdrahe ter Giuseppeja v predstavi Marcolfa. Štandreški igralec je v obeh vlogah ustvaril izrazita in natančno izdelana lika, ki s premišljeno komiko pomembno bogatita uprizoritvi stransko. Za stransko žensko vlogo je bila nagrajena Martina Paulin za vlogi gospe Justicije v predstavi Primorske zdrahe in Dragice v predstavi Neskončno ljubljeni moški. Selektorica je poudarila njen izrazit igralski razpon ter sposobnost prehajanja med stilizirano komiko in realistično vsakdanjo prezenco, pri čemer obe vlogi zaznamujeta natančnost in odrska suverenost.

Posebno priznanje sta prejela tudi Valerio Komic in Janiki Cingerli za oblikovanje svetlobe v predstavi Pipin – čas za junaka. Svetloba v predstavi, ugotavlja selektorica, namreč ni zgolj podporni element, temveč pomemben ustvarjalni del uprizoritve, ki aktivno soustvarja dramaturgijo in celostno podobo predstave.