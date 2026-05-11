Slovenska režiserka Kukla slavila tudi v Ameriki

Slovenski film Fantasy režiserke Kukle je po uspehih v Evropi osvojil še ameriško občinstvo, saj se s filmskega festivala jugovzhodne Evrope SEEfest v Los Angelesu vrača s tremi novimi priznanji. Žirija je filmu podelila glavno nagrado za igralski ansambel, ki so ga oblikovale Mia Skrbinac, Sarah Al Saleh, Alina Juhart in Mina Milovanović, poleg tega pa je prejel še posebni omembi za najboljši film in za fotografijo, za katero je zaslužen Lazar Bogdanović.

Režiserka Kukla, ki je januarja letos s svojim celovečercem slavila na Tržaškem filmskem festivalu, je ob tem poudarila, da priznanja razume kot poklon skupinskemu delu in pogumu celotne ekipe, ki je v dolgotrajnem procesu verjela v projekt. Film, ki so ga v obrazložitvi opisali kot ljubezensko pismo prijateljstvu s primesmi magičnega realizma, spremlja tri prijateljice v priseljenskem okolju, ki ob prihodu transspolne sosede začnejo raziskovati lastno identiteto.

Slovensko-severnomakedonska koprodukcija, ki je nastala s podporo Slovenskega filmskega centra in so jo snemali tudi v Trstu, v soseski Melara, niza uspehe že od lanske premiere v Locarnu. Na domačih tleh je film na Festivalu slovenskega filma prejel pet vesen, slavil pa je tudi z nagrado srce Sarajeva za igro, nagrado občinstva na 41. festivalu LGBT filma, posebno omembo Mermaid v Solunu ter nagrado Cineuropa za najboljši film in stanovsko nagrado Štigličev pogled za režijo.