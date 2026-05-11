Reševali so ribiča, šlo je za mednarodno vajo

Gorski reševalci Furlanije - Julijske (CNSAS FVG) krajine so minulo soboto s kolegi iz Slovenije in avstrijske Koroške imeli pomembno čezmejno vajo, pri kateri je sodelovalo kakih 70 ljudi, med temi so bili tudi pripadniki reševalnega oddelka italijanske finančne policije. Za lokacijo vaje, so, kot so sporočili iz CNSAS FVG, izbrali sotesko Ziljice v bližini Trbiža.

Simulirali so reševanje osebe, ki se je poškodovala med ribolovom in obležala v strugi potoka na dnu soteske, kjer intervencije s helikopterjem ali drugimi vozili niso mogoče. Okoliščine vaje so izbrali nalašč, da bi reševalci imeli priložnost simulirati težavnejše reševanje v okolju, kjer naravne danosti omejujejo možnost delovanja.

Preizkusili so tri različne tehnike, s pomočjo katerih so »poškodovano osebo« – poosebljala jo je 80 kg težka lutka – prepeljali iz soteske na bolj odprto območje. V kombinaciji s težo nosil in druge opreme pomeni, da je bil reševalec, ki je visel na vrveh, obremenjen s stokilogramsko težo.