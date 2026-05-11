Z izrazito hladno fronto prihaja glavnina poslabšanja

Hladna fronta, ki nas bo prešla jutri, se danes razprostira nad zahodno in srednjo Evropo ter se približuje Alpam, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Pred njo na vreme pri nas vpliva višinska dolina, zaradi katere nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak. Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bodo možni tudi krajevni nalivi.

V torek dopoldne nas bo od severa prešla hladna fronta, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, opozarja Arso. Ob prehodu fronte bo prehodno zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Ob morju ni povsem izključena tramontana. Sunki vetra bodo v notranjosti Slovenije dosegali hitrosti 70 km/h, zato bodo možni tudi vetrolomi.

Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 m, ob močnejših padavinah lahko za kratek čas sneži tudi nižje. Ker so drevesa že olistana, lahko zaradi močnega vetra in mokrega snega nad 1000 m pride tudi do snegoloma.

V torek čez dan se bo vreme umirilo, od severozahoda se bo začelo jasniti. Veter bo do večera povsod ponehal. Ob mirni in jasni noči se bo hitro hladilo, zato bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, je še zapisal Arso.