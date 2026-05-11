Odkrili več pisem pogrešane ženske, tožilstvo ne skriva skrbi

Na domu očeta 49-letne Sonie Bottacchiari iz Piacenze, ki je od 20. aprila skupaj z mladoletnima otrokoma in štirimi psi pogrešana, je bilo danes najdenih več pisem, v katerih naj bi ženska izrazila občutke trpljenja in globoke tesnobe.

Pisma je prvi opazil novinar televizije Sky Flavio Isernia, medtem ko je intervjuval očeta pogrešane ženske, ki jo iščejo v Furlaniji - Julijski krajini. V bližini Čente so namreč pred dnevi našli njen avtomobil. Pisma so predali karabinjerjem.

Glavna tožilka iz Piacenze Grazia Pradella je novinarjem italijanskega deželnega programa Rai za FJK pojasnila, da naj bi zapisi ženske namigovali na možnost samomora. Obenem je poudarila, da gre za zelo občutljive trenutke, saj je preiskava, ki zadeva izginotje 49-letnice, namreč v polnem teku.

Danes sta se tožilstvo v Piacenzi in videmska prefektura, ki koordinirata iskanje, odločala, če razširiti iskalno akcijo ali pa spremeniti strategijo.