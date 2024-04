Z Opčin je krenil prvi vlak za Reko

Deset pred osmo je danes zjutraj (24. aprila) z openske železniške postaje krenil prvi vlak v sklopu projekta SUSTANCE, ki bo do jeseni dnevno povezoval Trst in Reko. Eksperimentalni vlak izhaja iz želje po boljših čezmejnih povezavah, v katere vlagajo deležniki javnega potniškega prevoza v teh krajih.

Nosilka projekta vlaka za Reko je Srednjeevropska pobuda, seveda s podporo Slovenskih železnic (ki dajejo na razpolago večsistemski vlak zadnje generacije), hrvaškega železniškega prevoznika HŽPP, italijanskih železnic in Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Odbornica FJK za infrastrukture in promet Cristina Amirante (Bratje Italije) je na openskem kolodvoru oznanila, da namerava deželna vlada dati konkreten doprinos k uspehu novega mednarodnega vlaka. Večkrat je bilo izpostavljeno, da vlak ni mišljen kot povezava med Opčinami in Reko, temveč med Trstom in Reko. Doslej pa je manjkala avtobusna povezava, ki bi omogočala brezhibno in ekološko potovanje do Trsta, saj ni bila openska postaja priključena na tržaško mrežo javnega prevoza. Zakaj pišemo v pretekliku? Amirante je oznanila, da bo Dežela FJK poskrbela za avtobusno povezavo med Trstom in železniško postajo na Opčinah ob urah prihodov in odhodov vlakov.