Z vožnjo v napačno smer povzročil nesrečo

Včeraj ob 19.40 je vozniku na hitri cesti pri Kopru nasproti pripeljalo vozilo. Ob izogibanju čelnemu trčenju je zavil desno in trčil v drugega voznika. Oba sta se ustavila na bencinskem servisu. Zatem so policisti na Operativno-komunikacijski center prejeli več klicev očividcev, ki so prijavljali vožnjo v nasprotno smer, in na kraj nemudoma poslali več policijskih patrulj. Voznika so izsledili pri izvozu za Koper-center. Ugotovili so, da je 77-letni voznik z avtomobilom peljal iz Dekanov proti Bivju. Na krožnem križišču je vstopil na hitro cesto proti Kopru, vozil pa je po nasprotnem smernem vozišču, po prehitevalnem pasu. Povzročil je nevarno situacijo, ki je imela za posledico prometno nesrečo med dvema drugima udeležencema. Z njim so opravili preizkus alkoholiziranosti, rezultat je bil 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Opravljan je bil ogled kraja, povzročitelju sledi kazenska ovadba za nevarno vožnjo v cestnem prometu.