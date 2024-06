Za 160 višješolcev se začenja matura

Z današnjim dnem se tudi za 160 maturantov slovenskih drugostopenjskih oz. višjih srednjih šol na Tržaškem in Goriškem začenja državni izpit, s katerim se bo sklenil njihov petletni študij na izbranih šolah. Kandidati bodo morali ob 8.30 sesti v klopi, kjer jih bo čakala prva pisna naloga, ki bo kot običajno iz slovenskega jezika. Nad nemotenim potekom mature bo bedelo devet predsednikov in 87 članov izpitnih komisij.

Kandidatov je 99 na Tržaškem in 61 na Goriškem. Na Tržaškem imajo več kot polovico kandidatov – 52 – na Liceju Franceta Prešerna, in sicer 18 na smeri uporabnih znanosti, 15 na znanstveni smeri, 16 na jezikovni smeri in tri na klasični smeri. Z 19 kandidati se ponašajo na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška: šest kandidatov je na humanistični, 13 pa na družbeno-ekonomski smeri.

Na tehničnih šolah imajo letos prav tako 19 kandidatov tudi na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana. Državni izpit bo tako opravljalo na smeri elektronika osem kandidatov, na smeri mehanika in mehatronika štirje kandidati, na smeri okoljske biotehnologije pa sedem kandidatov. Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa pa imajo devet kandidatov: šest na smeri uprava, finance in marketing, tri pa na smeri gradnja, okolje in prostor.

Tudi na Goriškem je največ kandidatov v licejskem šolskem središču Gregorčič-Trubar, in sicer 36. Največ – 17 – jih imajo na smeri uporabnih znanosti na liceju Simona Gregorčiča, 13 pa na humanistični smeri omenjenega liceja. Na klasičnem liceju Primoža Trubarja pa bo letos državni izpit opravljalo šest kandidatov.

Nekoliko manj maturantov je letos na tehniškem zavodu Cankar-Zois-Vega, pri čemer se smer uprava, finance in marketing zavoda Žige Zoisa in turistična smer ponašata vsaka z devetimi kandidati, medtem ko jih smer za informatiko na zavodu Jurija Vege ima sedem. Vsega skupaj je letos na tej šoli maturantov 25.