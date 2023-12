Za božič policisti dvakrat posredovali zaradi družinskega nasilja

Koprski policisti so na božični dan dvakrat posredovali zaradi družinskega nasilja. V okolici Kopra je zjutraj prišlo do prepira med zakoncema. Zoper žensko so policisti uvedli hitri postopek po zakonu o varstvu javnega reda in miru, moškega pa bodo ovadili zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe, ker je med prepirom partnerko porinil, pri čemer je padla in udarila z glavo ob tla.

Ob 15.27 so posredovali v okolici Kopra, od koder so bili obveščeni o sporu med zakoncema. Ugotovili so, da je moški fizično napadel partnerko in jo poškodoval. Ovadili ga bodo zaradi nasilja v družini in povzročitve hude telesne poškodbe. Policijskega ukrepa o prepovedi približevanja ni upošteval in se kasneje vrnil pred hišo. Sledil bo hitri postopek, so sporočili policisti.