Za čezmejno sodelovanje 90 milijonov evrov

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je danes dokončno odobril program čezmejnega sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, potem ko je to pred časom že storila Evropska komisija. Pri tem je za izvedbo projektov v okviru programa na voljo 90 milijonov evrov, od tega 70,9 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ostalo pa so državna sredstva. Območje izvajanja programa sestavljajo na italijanski strani celotno ozemlje FJK in Pokrajina Benetke v deželi Veneto, na slovenski pa Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška regija.

Cilji programa so podpora raziskovanju in inovacijam ter uvajanju naprednih tehnologij, promocija prilagajanja k podnebnim spremembam, prehod na krožno ekonomijo, biotska raznovrstnost in zelene infrastrukture, krepitev kulture in trajnostnega turizma ter podpiranje sodelovanja tako med vladami kot med občani na zainteresiranem območju. Med najpomembnejšimi točkami pa se omenja ustanovitev sklada za male projekte, ki bo namenjen dogodkom v okviru Evropske prestolnice kulture, ki bo v Gorici in Novi Gorici v letu 2025. Sklad bo upravljajo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki ga sestavljajo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba. Maksimalno pozornost bodo namenjali tudi iniciativam, katerih cilj je krepitev vezi med ljudmi na zainteresiranem območju, ter projektom, kot je ureditev mreže kolesarskih poti na jadransko-jonskem območju ter projektom za trajnostni razvoj kraškega geoparka, pa tudi promocij obalnega in morskega pasu ter varstvu biotske raznovrstnosti tudi na zaščitenih območjih Natura 2000.