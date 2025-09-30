Za ciklonskim območjem prihaja še hladnejši zrak

Od severovzhoda je naše kraje dosegel višinski ciklon z vlažnim in hladnejšim zrakom. Prevladuje oblačnost, zlasti v južnih predelih Slovenije in v južnih predelih tržaške pokrajine se pojavljajo tudi padavine. Ozračje se je že prvič občutno ohladilo. Današnje najvišje dnevne temperature bodo povsod pod 20 stopinj Celzija.

Popoldne bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pihala bo šibka burja.

Z jutrišnjim dnem se bo od severovzhoda nadaljeval dotok bolj suhega in vse hladnejšega celinskega zraka. Od jutri do vključno petka bo prevladovalo stanovitno in v FJK povečini sončno vreme z morebitno občasno spremenljivostjo. Iz dneva v dan bo hladneje. Jutri se bo burja okrepila in bo povečini zmerna. Zlasti noči bodo za ta čas mrzle in ponekod že kar zimske. Iz noči v noč bo hladneje, zlasti v petek ali soboto, kjer bo burja popustila, se bodo najnižje nočne temperature lahko tudi ponekod na Kraški planoti in na Goriškem spustile do okrog 5 stopinj Celzija. Tudi podnevi bo za ta čas kar hladno.