Zlato za Liso Vittozzi

Biatlonka iz Plodna Lisa Vittozzi je olimpijska prvakinja v zasledovanju. Ključ do uspeha je bil med drugim brezhiben nastop na strelišču, saj je Vittozzi zadela vseh 20 tarč in tako v cilj prišla z udobno prednostjo 28,8 sekunde pred drugouvrščeno Norvežanko Maren Kirkeeide. Ta je morala kar trikat v kazenski krog. Tretje mesto je osvojila Finka Suvi Minkkinen, ki je bila tako kot Vittozzi brezhibna na strelišču.

Za najboljši čas je poskrbela Dorothea Wierer, ki je z eno napako napredovala s 44. na 9. mesto. Slovenke so bile znova nenatančne na strelišču, Polona Klemenčič je osvojila 28. mesto (+2:56,9) s petimi napakami, Lena Repinc pa 32. (+3:11,8) s štirimi napakami.

To je sicer že tretja današnja kolajna za Italijo. Poleg Vittozzi je zmago v veleslalomu slavila tudi Federica Brignone, italijanska moška štafeta v teku na smučeh 4x7,5 km pa je osvojila bronasto kolajno.