Nova zmaga za Brignone, Sinigoi napredovala na 31. mesto

Po zmagi v superveleslalomu je italijanska smučarka Federica Brignone ohranila prednost iz druge vožnje in za 62 stotink sekunde premagala drugouvrščeni Švedinjo Saro Hector in Theo Stjernsund. Na četrto mesto se je uvrstila Trbižanka Lara Della Mea, ki je za zmagovalnim odrom zaostala le 5 stotink sekunde.

Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki je ob svojem debiju na olimpijskih igrah po prvi vožnji zasedala 39. mesto, je v drugi napredovala na 31. mesto in tako nadoknadila osem mest. Za zmagovalko je zaostala +6,96. Nika Tomšič je bila na koncu 36., Ana Bucik Jogan, ki je po prvi seriji zasedala 25. mesto, pa je v drugi vožnjo odstopila. Italijanska smučarka Sofia Goggia, ki je imela po prvi vožnji 3. izhodišče, je v drugi nazadovala na 10. mesto.

Prva vožnja olimpijskega veleslaloma

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi (nastopila je s številko 43), članica slovenske reprezentance in SK Gorica (še vedno tudi SK Devin), je odsmučala prvo vožnjo svojega prvega olimpijskega veleslaloma. Za vodilno Federico Brignone je zaostala za 3,87 sekunde. Trenutno je 39. Najboljša Slovenka je Novogoričanka Ana Bucik, ki je 25. (2,12). Nika Tomšič pa je 41. (4,31). Federica Brignone je nastopila s številko 14, pred njenim nastopom pa so bile v vodstvu tri smučarke, saj so Švedinja Sara Hector (branilka naslova iz Pekinga), Norvežanka Thea Louise Stjernesund in Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi postavile isti čas 1:03,97. Toda Federica Brignone je bila razred zase in si na postavitvi novozelandskega trenerja Nilsa Cobergerja pred finalom prismučala kar 74 stotink prednosti. Izjemno razburljiv veleslalom sta nato začinili nemška veteranka Lena Dürr, ki je s številko 16 prismučala na 2. mesto (+0,34) in Sofia Goggia (številka 17), ki ima pred finalom (začetek ob 13.30) tretje izhodišče (+0,46). Sinigoi bo tekmovala tudi v drugi vožnji.