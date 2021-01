Za dijake drugostopenjskih srednjih šol v FJK pouk na daljavo vsaj do 31. januarja

Dijaki drugostopenjskih srednjih šol v FJK se po koncu božičnih in novoletnih počitnic ne bodo vrnili v šolske klopi, pač pa bo pouk v celoti potekal na daljavo vsaj do 31. januarja, je na današnji tiskovni konferenci naznanila odbornica za šolstvo Alessia Rosolen. »Ne izključujemo možnosti povratka v šole, če bi se epidemiološko stanje v času, ki nas ločuje od omenjenega datuma, dovolj izboljšalo,« je še dodala in pojasnila, da o podobnih ukrepih za ostale stopnje šolanja oz. vrtce, osnovne šole in srednje šole prve stopnje, še ne razmišljajo.

Predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga bo zadevno odredbo podpisal v naslednjih dneh. Za ukrep pa so se pri deželni vladi FJK odločili zaradi epidemiološkega stanja v deželi: ta po besedah podpredsednika Riccarda Riccardija, ki je pristojen tudi za zdravstveni resor, ni med najslabšimi v Italiji, a niti med najbolšimi. »Podatki, ki jih imamo o okužbah v šolskem okolju, jasno kažejo, da je teh največ na srednjih šolah druge stopnje,« je povedal.

Odbornik za javni prevoz Graziano Pizzimenti je orisal ukrepe na področju svojega resorja, ki so povezani s problematiko odprtja šol. Preden bi padla odločitev o podaljšanju pouka na daljavo za srednje šole druge stopnje so imeli že pripravljene načrte za okrepitev javnega potniškega prevoza, ki so se razlikovali od pokrajine do pokrajine, saj so specifike na ozemlju različne je pojasnil.