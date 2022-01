Za manjšinske medije bo Dunaj namenil 850.000 evrov

Avstrijska vlada bo za manjšinske medije v prihodnjih dveh letih namenila 850.000 evrov. Na razpis urada avstrijskega kanclerja se je mogoče prijaviti do 31. januarja letos. Projekte bo Dunaj financiral do največ 80 odstotkov, je razvidno iz objavljenega razpisa. Tako kot prvič v lanskem letu bo avstrijska vlada z omenjenimi finančnimi sredstvi financirala medije v jezikih avstrijskih manjšin, ki redno izhajajo. Namen razpisa je zagotavljanje obstoja narodnih skupnosti ter ohranjanje njihovega jezika in kulture.

Sredstva niso omejena samo na tiskane medije, ampak se lahko uporabijo tudi za ustanovitev ali razširitev drugih, periodičnih (spletnih) medijev. Mora pa biti medij priznan kot reprezentativen s strani posamezne narodne skupnosti in posameznega sosveta za narodno skupnost.

Na razpis se lahko prijavijo društva, fundacije in skladi, katerih namenje ohranjanje narodnih skupnosti v Avstriji, ter druge pravne osebe z izjemo lokalnih oblasti.

Urad avstrijskega kanclerja je tudi objavil razpis za financiranje medkulturne podpore, ki je namenjena podpori in promociji narodnim manjšinam v Avstriji. Na voljo je 400.000 evrov sredstev, ki bodo namenjena ukrepom in projektom za spodbujanje sožitja med manjšinskim in večinskih prebivalstvom v Avstriji. Najnižji prijavljeni znesek je 8000 evrov.

Prijave na oba razpisa so mogoče samo elektronsko, obrazci pa so na voljona spletni povezavi sta.si/qt2JFK

V Avstriji živi šest avtohtonih narodnih skupnosti; poleg Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem so to še Hrvati in Romi na Gradiščanskem, Madžari na Gradiščanskem in Dunaju ter Čehi in Slovaki na Dunaju.