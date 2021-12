Za Mattarello je Narodni dom zgled sodelovanja

Predsednik Sergio Mattarella se je na poslovilnem preprazničnem srečanju z italijanskimi veleposlanicami in veleposlaniki spomnil tudi tržaškega Narodnega doma. »Prizadevanja za oblikovanje spomina, ki bo obojestransko spoštljiv, in za promocijo avtentične sprave med ljudstvi v duhu naše skupne pripadnosti EU, so bila okrepljena s pobudami, kakršna je vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski jezikovni skupnosti,« je dejal predsednik.

Omenil je nato udeležbo na obeležitvi Ohi dneva v Grčiji. »To so bili trenutki, ko smo pisali nova poglavja v odnosih in utrjevali zgradbo skupnega evropskega doma. Živeti v miru je pravica vsake osebe, vsakega naroda. Sodelovanje je sredstvo, ki krepi mir,« je dodal Mattarella. Ohi dan je v Grčiji praznični dan, ko so se leta 1940 Grki uprli italijanski okupaciji.

Predsedniku se je za besede o Narodnem domu na twitterju zahvalila slovenska senatorka Tatjana Rojc. Besede Mattarelle gre tolmačiti tudi kot priznanje vsem diplomatom, ki so se angažirali v postopku za vračanje Narodnega doma Slovencem.