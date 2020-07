»Za Narodni dom nobene kupčije z Alfanom«

Erjavec v intervjuju za Primorski dnevnik pravi, da je za dogodek, ki se bo zgodil v Trstu 13. julija, zaslužna predvsem slovenska narodna skupnost v Italiji, ki je Slovenijo po sprejetju zaščitnega zakona – in še pred tem – stalno opozarjala na Narodni dom. »Ko sem bil zunanji minister, so mi predstavniki manjšine na vsakem sestanku govorili o Narodnem domu in me spodbujali, naj vendarle odločneje posežem pri italijanski strani za rešitev tega vprašanja. To so mi zabičali tudi pred sestankom z Alfanom. Slovenska diplomacija je na tem področju opravila veliko dela, a ponavljam: brez pritiska in vztrajnosti manjšine ne bi dosegla ničesar,« meni nekdanji vodja slovenske diplomacije. Za Alfana, ki je tudi zapustil politiko, pravi, da je bil zelo dober sogovornik in razgledana osebnost.

