Za odhajajočo vremensko fronto prihaja »indijansko poletje«

Naše kraje je danes prešla hladna vremenska fronta, ki je prehodno destabilizirala ozračje. Pojavljale so se padavine, deloma plohe in nevihte. Čez dan bodo padavine oslabele in ponehale, v popoldaskih urah se bo ozračje začelo umirjati. Ponekod se bo delno razjasnilo. Za vremensko fronto bo prehodno pihala šibka burja. Temperature so se prehodno spustile.

Z jutrišnjim dnem se bo krepil anticiklon z za ta čas toplim subtropskim zrakom. Zagotovil nam bo daljše obdobje stanovitnega in povečini sončnega vremena. Za ta čas bo zelo toplo. Pojavilo se bo torej t.i. indijansko poletje (izraz za obdobje toplejšega sončnega vremena v jeseni).

Danes bo še povečini spremenljivo z občasnimi delnimi razjasnitvami.

Jutri se bo po oblačnem ali spremenljivem jutru povečini razjasnilo. Burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo povsod presegale 20 stopinj Celzija.

Od četrtka do nedelje bo povečini pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo ponekod lahko približale 25 stopinjam Celzija.