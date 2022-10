Za ohranitev jezika in kulture pomembno tudi gospodarstvo

Ugotoviti, kateri projekti, ki bi jih lahko podprli z evropskimi sredstvi, bi bili v čezmejnem prostoru med Italijo in Slovenijo najbolj koristni in bi lahko prispevali k razvoju teh območij tudi v naslednjih desetletjih. To je bila ena izmed nalog, ki so si jih zastavili sogovorniki po srečanju z državno sekretarko na Uradu Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu Vesno Humar - spremljala sta jo generalni slovenski konzul v Trstu Gregor Šuc in funkcionar na Uradu Rudi Merljak -, ki je bilo danes v Kanalski dolini in na katerem je bil govor tudi o položaju Slovencev in slovenskega jezika v teh krajih ter o poučevanju slovenščine v šolah. Delovnega sestanka v večnamenski dvorani v nekdanji mlekarni v Ukvah, kjer bodo jutri slovesno obeležili 25-letnico SKS Planika, ki ga je ob tej priložnosti zastopal podpredsednik Rudi Bartaloth, so se udeležili župani Janez Hrovat (Kranjska gora), Blaž Račič (Jesenice), Janez Fajfar (Bled), Valter Mlekuž (Bovec), tolminska podžupanja v funkciji županje Maša Klavora, kobariški podžupan Marko Miklavič in predstavnika Euroservisa Mara Černic ter Andrej Bertok.

»Z velikim veseljem smo danes obiskali Kanalsko dolino in slišali, kateri so največji izzivi in največje priložnosti tega območja. Jasno je, da je izjemnega pomena ohranitev slovenskega jezika in kulture, kulturna in jezikovna moč skupnosti pa sta velikokrat odvisni od gospodarskih in demografskih razmer,« je povedala državna sekretarka Vesna Humar in s tem tudi nakazala razlog, zakaj je bilo srečanje namenjeno izmenjavi izkušenj in idej v povezavi s krepitvijo čezmejnega sodelovanja, saj so razvojna vprašanja skupna območjem na italijanski in slovenski strani meje.